"Спіймай баригу" - акція набирає обертів, а ловити дилерів тепер можна за інструкцією

Організатори акції оприлюднили відеогайд

Знімати наркодилерів на відео та співпрацювати з поліцією – організатори акції "Спіймай баригу" зробили для учасників відеогайд . В короткому ролику покроково пояснюють, що треба зробити, щоби закладник або торгівець дійсно отримав покарання.

Грошові винагороди вже почали виплачувати. Щоби отримати гроші на картку, учасник має отримати в поліції витяг про відкриття кримінального провадження. Всі докази, фото та відео, необхідні документи потрібно відправити організаторам.

Акція "Спіймай баригу" стартувала першого травня в трьох містах України – Харкові, Києві та Одесі. Меценат Єгор Левченко пропонує кожному взяти участь в боротьбі за наркоторгівлею. За кожного дилера, закладника та нарколабораторію він вже почав виплачувати гроші.