Назавжди 20: у пекельних боях за Бахмут загинув зовсім молодий воїн

Не завершивши навчання, хлопець вирішив стати на захист своєї Батьківщини

У ході важких боїв із російськими окупантами за Бахмут загинув молодий військовий Дмитро Овчаренко із села Рихтичі Дрогобицької громади. Хороброму захиснику було лише 20 років.

Про це повідомила волонтер, заступник директора Дрогобицького ВПУ-19 Ольга Міцак, пише видання Drogmedia.

Дмитро Овчаренко був стрілець-помічник гранатометника 4 аеромобільного відділення 1 аеромобільного взводу 3 аеромобільної роти аеромобільного батальйону військової частини А0284 80 військових дій. 6 травня поблизу населеного пункту Іванівське, Бахмутського району хлопець загинув під час виконання бойового завдання.

"Назавжди 20! Ти, не завершивши навчання, підписуєш контракт і йдеш захищати Україну. Світлий, товариський, спортсмен із дитячих років, розумний та начитаний, з перфектною англійською, добрий син та онук, відповідальний старший брат, щирий племінник" – написала про колишнього учня Ольга Міцак.

Хлопець навчався у Дрогобицькій гімназії, потім у Дрогобицькому ВПУ-19. Проживав у селі Рихтичі Дрогобицької громади. За життя Дмитро також захоплювався історичною реконструкцією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під Бахмутом загинули двоє добровольців із Канади. Ворожий снаряд потрапив прямо в укриття, де вони ховалися від обстрілу.