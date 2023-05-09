Є кілька варіантів контрнаступу ЗСУ, але остаточного рішення ще не прийнято: Данилов розкрив подробиці

Остаточні рішення щодо контрнаступу прийматимуться у кабінеті президента

Поки росіяни бояться контрнаступу ЗСУ і в паніці розробляють методички, як поводитися в такому разі, в Україні ще не затвердили його проведення. За словами секретаря РНБО, Верховний Головнокомандувач ще не затвердив термінів проведення контрнаступу та основних напрямів просування військ.

Про це Олексій Данилов розповів у ефірі телемарафону. Він ще раз наголосив, що достовірною інформацією щодо планів контрнаступу в Україні та за її межами володіє обмежена кількість осіб.

Данилов зазначив, що остаточні рішення щодо термінів проведення контрнаступу прийматимуться в кабінеті президента Зеленського.

"У кабінеті Верховного Головнокомандувача – президента нашої країни прийматиметься крайнє рішення щодо термінів та напрямків (контрнаступу – Ред). І коли хтось починає про щось говорити, навіть із шановних інституцій на Заході, повірте: людей, які на сьогоднішній день знають точно всі наші плани, не існує. Тому що остаточних планів ще не затверджено", — розповів секретар РНБО в ефірі телемарафону.

На сьогоднішній день Україна розробляє кілька варіантів контрнаступу. Кожен із них розробляється під певні обставини та буде застосований у разі потреби на фронті.

"Не потрібно чекати або не чекати (контрнаступу – Ред). Ми вже довели, що ми непереможна нація, і ми обов’язково це зробимо. І завдяки нашим партнерам у тому числі", — зазначив Олексій Данилов.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що глава українського Міноборони назвав дві умови для початку контрнаступу ЗСУ. А перед цим він заявляв, що очікування українців від контрнаступу ЗСУ перегріті. Очікування людей наступної перемоги наших військових – це нормальне явище, але очікування не мають бути завищеними.