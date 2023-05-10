Виплата військовим за перший контракт: хто має право на гроші та які умови нарахування

Одноразова грошова допомога військовому при укладенні першого контракту

Окрім звичайного грошового забезпечення, військові, що уклали перший контракт в їх житті, можуть розраховувати на фінансову допомогу.

Як повідомляє організація Юридична сотня, розмір виплати залежатиме звання військового.

Розмір ОГД у 2023 році становитиме:

особам рядового складу — 21 472 грн;

особам сержантського і старшинського складу — 24 156 грн;

особам офіцерського складу — 26 840 грн.

Особи, які мають право на виплату допомоги:

особи, які приймаються на посади рядового складу строком на 3 роки;

особи, які приймаються на посади сержантського і старшинського складу строком на 3 роки і більше;

особи, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу строком на 1 рік і більше;

особи, які підписали контракт строком на 5 років і більше, із числа військовослужбовців, призначених на сержантські та старшинські посади, військові офіцерського складу після закінчення вищих військових навчальних закладів та військових кафедр, за умови початку виконання обов’язків за цими посадами.

Водночас, у публікації додається, коли можуть відмовити у нарахуванні виплати:

особам рядового складу, які в період проходження військової служби за контрактом уклали контракт на посади сержантського та старшинського складу;

особам сержантського та старшинського складу, яких у період проходження військової служби за контрактом прийнято до офіцерського складу;

особам офіцерського складу, які в період проходження кадрової військової служби в добровільному порядку виявили бажання проходити військову службу за контрактом;

у разі продовження військової служби за новим контрактом;

у разі повторного прийняття на військову службу за контрактом осіб, звільнених з військової служби за контрактом;

у разі підписання контракту для проходження військової служби в ЗСУ особами, звільненими з військової служби за контрактом з інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також зі служби в правоохоронних органах.

Одноразова грозова допомога військовим нараховується за умов, якщо є рапорт на командира, набрав чинності перший контракт, є документ на призначення посади і боєць почав виконувати свої обов'язки за посадою на підставі наказу.

Однак, важливо наголосити на тому, що у разі укладання контракту військовослужбовцем під час навчання у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, військових коледжах або навчальних частинах (центрах), фінансова допомога виплачується після закінчення навчання, у військових частинах, до яких особу призначено для проходження служби.

"Про дату набрання чинності контракту у першому і другому його примірниках робиться відповідний запис, який засвідчується підписом командира в/ч та скріплюється гербовою печаткою." — йдеться у Юридична сотня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про додаткові виплати військовим в розмірі 30, 50 і 100 тисяч гривень. Кожна з цих доплат розрахована на певні категорії військових.