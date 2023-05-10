"Він 8 діб не їв і не спав": під Бахмутом молодий воїн врятував життя братові, а сам загинув від снайперської кулі

Молодий воїн відтягнув свого брата з вогню, надав першу медичну допомогу і врятував йому життя

В пекельних боях за Бахмут загинув 23-річний хоробрий український воїн Максим Лях. Протягом восьми днів хлопець тримав оборону на позиціях, витяг свого брата з-під вогню, а через кілька днів загинув від кулі снайпера.

Прощання з воїном відбулося Томаківці на Дніпропетровщині. Земляки проводжали його в останню путь із прапорами стоячи на колінах. Про це повідомляє ТСН.

На початку повномасштабної війни Лях навчався у закордонному виші, але не зміг залишатися осторонь і одразу повернувся до України, щоб захищати свою Батьківщину. На фронт він пішов разом зі своїм 18-річним братом добровольцем. Ще зовсім недосвідчений юнак у короткий строк стає одним із найкращих бійців свого підрозділу. Він отримав позивний "Фрост".

До того як снайперська куля відібрала життя Максима, він понад 200 годин без перепочинку бився з ворогом.

"Він 8 діб не їв і не спав, 8 діб їх не могли вивести. Старший міг вийти з меншим, але він залишився, бо мав молодих побратимів і сказав, я їх не залишу", — розповіла мама загиблого воїна.

Після того, як її сини пішли на фронт, жінка створила потужну волонтерську організацію, яка передавала на фронт бронежилети, автомобілі та аптечки.

"У Бахмуті пекло, не можна залишати Бахмут, підуть у Слов’янськ, підуть далі. Допомагайте кожному військовому, ми маємо перемогти цю нечисть", — каже вона.

Водночас командир підрозділу, в якому був Максим Лях, згадує, що брати завжди були пліч-о-пліч. Під час авіаудару, під який вони потрапили разом, молодший зазнав поранень. Максим же своєю чергою врятував його від загибелі.

"Іван отримав поранення і його брат Максим, який загинув, він його врятував. Він відтягнув його з вогню, надав першу медичну допомогу і врятував свого брата. Через кілька днів через кулю снайпера він загинув", — розповів командир.

Іван, якому дивом вдалося вижити, зараз лише з реанімації. Він ще не зовсім впевнено стоїть на ногах, але міцно стискає прапор весь у плямах крові, з написом "Воля чи смерть". За його словами, нікого сміливішого за свого брата він не знає.

Попрощатися з Максимом Ляхом прийшла велика кількість людей. За життя хлопець мав багато друзів.

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"Не віриться досі, ніби він завтра подзвонить і ми зустрінемося, коли Макс приїжджав, він збирав усіх друзів", — кажуть друзі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув український військовий В’ячеслав Хохлюк. Рік тому фотографії з весілля облетіли весь світ і потрапили на сторінки британської газети The Times.