Чехія передасть Україні радянські системи ППО: президент натякнув і на літаки

Чехія не сумнівається, що Україна отримає винищувачі F-16, а поки що готова передати власні літаки L-159

Президент Чехії Петро Павло, який раніше дав тривожний прогноз щодо контрнаступу ЗСУ, оголосив про військову допомогу Україні. Країна передасть ЗСУ два радянські ЗРК "Куб" разом із ракетами. Крім того, країна розглядає можливість передачі літаків L-159.

Про це повідомляє видання České noviny. За його словами, процес передачі ЗРК "Куб" вже розпочато.

Петро Павло додав, що запас ракет до системи ППО радянського зразка "відносно великий", а перевага полягає в тому, що українським військовим не доведеться проходити додаткове навчання. У лавах Сил оборони вже є спеціалісти, які вміють поводитися з цим типом техніки.

Крім систем ППО, уряд Чехії думає над тим, щоб передати Україні чеські бойові літаки L-159. Союзники поки не поспішають виконувати вимогу України про передачу західних винищувачів, адже на них встановлено секретне обладнання.

"Доречно подумати про те, чи могли б ми надати Україні наші літаки L-159 з певною перспективою та перспективою переозброєння, бо навіть вони могли б суттєво допомогти Україні як літаки безпосередньої авіаційної підтримки у контрнаступі... Але я знаю, що переговори (про передачу винищувачів — Ред.) продовжуються, і давайте не дивуватимемося, якщо Україна врешті-решт отримає кілька F-16, можливо, з частиною цього обладнання, яке буде демонтовано", — додав Петро Павло.

Літак L-159

Характеристики ППО "Куб"

Зенітно-ракетний комплекс "Куб" почали розробляти 1958 року в Радянському союзі. Він призначений для захисту Сухопутних військ, в основному — танкових дивізій, що летять на середніх і малих висотах засобів повітряного нападу.

Горизонтальна дальність ураження цілі становить до 22 км, а вертикальна – до 12 км. Швидкість польоту ракети 600 м/с за вагою 630 кг. Максимальна швидкість ЗРК "Куб" становить 65 км/год.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 9 травня США оголосили про новий пакет допомоги Україні. До нього увійшло озброєння та боєприпаси для того, щоб посилити систему ППО нашої країни.