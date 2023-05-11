30, 50 та 100 тисяч бійцям на пенсії: чи зараховуються бойові і від чого залежатиме розмір виплати

"Бойові" доплати до пенсії військових не беруться до уваги через одну причину

На сьогоднішній день Україною передбачені додаткові доплати військовим у розмірі 30, 50 і 100 тисяч гривень, однак вони не будуть враховуватися при обчислюванні пенсії для бійців, які звільнятимуться з служби.

Як повідомляє видання Міноборони України АрміяInform, до розміру пенсії військових, окрім обчислення з суми грошового забезпечення, враховуються також оклади за посадою, оклади та/чи доплати за військове (спеціальне) звання, процентна надбавка (доплата) за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії.

Відповідно до закону №29, "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей", пенсію можуть отримати особи з числа військових (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу та члени їх сімей.

Розмір нарахування пенсії утверджується законодавством, "Про страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", встановленому Кабміном.

"Виплату додаткової винагороди, яка передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану", встановлено на період дії воєнного стану і виплачується вона у розмірах в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у конкретних діях та заходах, тобто вона не носить постійний характер, тому не входить в склад грошового забезпечення військовослужбовця для обчислення пенсії." — додається у повідомленні АрміяInform.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про види грошового забезпечення військових, які гарантує держава. Практично за всіма військовими зберігаються виплати, але є винятки.