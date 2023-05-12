Компенсація за невикористані дні відпочинку: хто з військових має право на гроші і як обчислюється виплата

Звільненні зі служби мобілізовані військові отримають додаткові виплати

Військові в Україні мають право на додаткові виплати до грошового забезпечення за час невикористаної відпустки у разі звільнення з служби через вік або стан здоров'я.

Як повідомляє видання Аrmyinform, виплата стосується військовослужбовців, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації чи на особливий період або на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Зазначається, що бійці мають відпустку, тривалість якої залежить від вислуги років. А саме: до 10 років праці — 30 календарних днів відпустки; від 10 до 15 років — 35 календарних днів; від 15 до 20 років — 40 календарних днів; понад 20 календарних років — 45 календарних днів. Іншим військовим передбачено 1/12 частини днів відпочинку, на які вони мають право за кожний повний місяць служби.

Військовим виплачується додаткова компенсація за календарні дні невикористаної додаткової відпустки. Вона надається в залежності від повного обсягу роботи або пропорційно часу, який прослужив військовослужбовець.

У повідомленні додається, що розмір грошової компенсації за невикористані дні відпочинку обчислюється, звертаючи увагу на оклад за військовим званням, посадовий оклад та щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород) з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення, які військовослужбовець отримував за останньою посадою, яку він обіймав.

"При звільненні військовослужбовця з військової служби та наявності права на отримання компенсації за невикористані дні відпустки поточного року, підлягає виплаті і грошова допомога для оздоровлення, у разі, якщо протягом поточного року він її не отримував." — мовиться у Аrmyinform.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про грошовое забезпечення бійців і розмір виплати залежить від багатьох факторів військової служби.