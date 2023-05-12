У Запоріжжі волонтер постраждав через вибух снаряда прямо в офісі (фото)

Українців просять фінансово допомогти волонтеру, тому що лікування дороге та довге

У Запоріжжі стався нещасний випадок в офісі однієї із громадських організацій. Вибухнув "цілком безпечний трофей", поранивши одну людину — волонтера та місцевого активіста Віталія Беседіна.

Про це розповіла керівник ГО "Справа громад Запоріжжя" Олеся Єсіна. За її словами, постраждалий волонтер зараз у лікарні, йому проводять складну операцію.

Волонтерам часто дарують трофеї з передової, перед тим позбавляючи їх небезпечних складових. Однак цього разу такий "безпечний трофей" вибухнув. Як пізніше пояснили піротехніки, у приміщенні громадської організації зберігався касетний снаряд замість обіцяної відпрацьованої запчастини.

Під час вибуху в офісі знаходився Віталій Беседін. У нього осколкове поранення тіла, перелом лівої кінцівки та втрата крові. Волонтеру зараз проводять операцію, а після на нього очікує складний та довгий курс реабілітації, на який знадобляться не малі кошти. На фото також видно руйнування у самому офісі ГО. Стіни посічені уламками, у деяких місцях вони посипалися.

"Віталик завжди всім допомагає, чим може! Тому вся наша команда просить вас допомогти тепер йому! Ми відкрили банку для збору коштів. Номер картки банки 5375 4112 0596 1449. Винний є, і він буде покараний", — написала Олеся Єсіна.

Віталій Беседін

Наслідки вибуху снаряда в офісі ГО в Запоріжжі

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Мілані прогримів потужний вибух. Ймовірно, міг вибухнути фургон із кисневими балонами. Вогонь охопив чотири автомобілі, припарковані на вулиці, найближчу аптеку та квартири у сусідньому будинку.