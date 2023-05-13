Ситуація в Бахмуті: Сирський повідомив про нові успіхи ЗСУ

Кадрові військові росії тікають з позицій майже без бою

У Бахмуті українські воїни продовжують контратакувати. На кількох ділянках фронту ЗСУ вдалося ще більше просунутися в тил ворога, відтіснивши росіян. Окупанти намагаються стримувати атаку ЗСУ, але втрачають багато техніки та живої сили.

Про це розповів Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Однак, незважаючи на певні успіхи, Бахмут залишається однією з найнапруженіших ділянок фронту. Армія загарбників безперервно обстрілює місто.

У той же час, за словами військового експерта, офіцера резерву Армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ Віктора Верцнера, на флангах ЗСУ могли просунутися в глиб позицій росіян на відстань до 5 км. Справа в тому, що є величезна різниця між роботою найманців ПВК "Вагнера" та підрозділів Міноборони росії. У солдатів регулярної російської армії немає сильної мотивації і такої підготовки, як у найманців пригожина. Через це російські солдати тікають із позицій майже без бою, надаючи ЗСУ перевагу на флангах. У самому Бахмуті, де діють "вагнерівці", ситуація більш напружена.

"Є деяка різниця між тими російськими військовими, зокрема, бойовиками ПВК "Вагнер", які діють саме в місті, і частинами МО росії, що діють на флангах. Є якась мотиваційна різниця. Вони не такі потужні, вони не такі треновані і не таки мотивовані. Тому українські військові мають певний успіх на флангах", — зазначив Віктор Верцнер.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ватажок ПВК "Вагнер" у паніці через успіхи ЗСУ у Бахмуті. Він написав листа міністру оборони росії шойгу із запрошенням приїхати до міста, щоб оцінити обстановку на місці.