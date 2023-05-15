За тиждень після весілля: на фронті загинув молодий український воїн

Воїнові було 28 років

На Донбасі, де тривають тяжкі бої з російськими окупантами, загинув український військовий із Каменя-Каширського Станіслав Соловей. Чоловік тільки встиг одружитися зі своєю коханою і вже незабаром, повернувшись на фронт, війна забрала його життя.

Трагедія сталася 5 травня. Тоді Станіслав, захищаючи позиції поблизу села Первомайське на Донеччині, потрапив під мінометний обстріл. Хоробрий воїн до останнього подиху боровся з російськими загарбниками у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Про це пише Полісся.

Нещодавно воїн одружився, а через лічені дні після цього знову повернувся на фронт. Через тиждень після весілля родина Станіслава Солов’я отримала трагічну звістку про його загибель. Молода дружина захисника залишилася вдовою.

Фото — Полісся

"Впевнений і відважний Стас. Своєю щирістю та позитивом він завжди надихав інших і був готовий до випробувань, більше дбав про свободу України, ніж про власну", — згадують Станіслава його товариші.

Зазначається, що поки молодий Герой захищав свою країну на фронті, його мати Валентина Соловей, яка є волонтером, одна з перших очолила благодійні збори з початку війни, реалізуючи кондитерські вироби на підтримку Збройних Сил. Гроші із благодійних ярмарків допомогли врятувати не одне життя українських воїнів.

Водночас завдяки старанням тітки військового Олени було зібрано велику кількість пожертв для українських воїнів починаючи з 2014 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у боях за Бахмут загинув український військовий Дмитро Овчаренко. Хлопцеві було лише 20 років.