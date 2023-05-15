"Вони нас точно бачать": як живеться українським воїнам поблизу позицій окупантів, ексклюзивні кадри від "Телеграфа"

Ян Доброносов провів кілька днів разом із українськими воїнами на одній із передових позицій

Українські воїни продовжують відтісняти ворога на різних ділянках фронту. Часом, щоб дістатися позиції, бійцям доводиться ризикувати життям, пробираючись полями, які прострілюються ворогом.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов провів два дні у 108-му окремому гірничо-штурмовому батальйоні на одній із позицій, про що зняв відео. Ворог знаходиться всього за два кілометри від цього місця і українські воїни постійно тримають його в напрузі.

На позиції Ян діставався бронеавтомобілем. Він чудово захищає від ворожих пул та уламків снарядів, але система кондиціювання в броньовику специфічна. Той, хто сидить на пасажирському сидінні, повинен на ходу тримати відкриті двері, щоб холодний вітерець потрапляв усередину та охолоджував бійців.

"Кондиціонер" в армійському бронеавто

Шлях на позицію проходить через поле, яке прострілюється російськими ПТКР (протитанковими керованими ракетами). Тому цей відрізок шляху необхідно проїхати на швидкості з метою безпеки.

"Вони нас бачать 100%, а от вистрілять чи ні, це друге питання. Така собі лотерея", - розповідає один із бійців, який раз на день чи кілька днів стабільно проїжджає небезпечним полем.

При цьому воїни не втрачають почуття гумору і жартують про те, що свою ракету хоч і не почуєш (так кажуть), але точно побачиш, вона "рожевенька така". До речі, гумор — це один із способів справляти з постійним стресом і страхом під час обстрілів або штурмів. Після поїздки на бронеавто потрібно пройти трохи пішки через поля та посадки, перш ніж потрапити на позицію 108-го ОГШб.

Живуть українські воїни у бліндажах. З настанням весни дерева та кущі навколо зазеленіли, створивши додаткове маскування. Побут у них вже налагоджений: на одному з дерев висить щось схоже на Wi-Fi роутер, а як стільці використовуються ящики від БК. Кажуть, раді тому, що окупанти біжать під Бахмутом і впевнені, що незабаром і на їхньому напрямку теж втечуть.

"Те, що вони біжать, це добре, але не забуватимемо, через що вони біжать — наші хлопці [потужно відпрацьовують по позиціях ворога]. Це вони поки що на околицях Бахмута біжать, у нас поки що не біжать, але обов’язково будуть" , – підсумував один із бійців 108-го ОГШб.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що бійці ЗСУ врятували полоненого росіянина від загрядзагонів. Окупант переживав, що при спробі здатися в полон його вб’ють свої, але українські воїни допомогли йому безпечно поповнити наш обмінний фонд.