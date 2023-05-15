Від рок-співака до кримінального авторитету: хто у ТРО захищає Україну під Бахмутом

Україну захищають різні люди, але ціль у них одна, сказав Ігор Шепетін

З початком повномасштабного вторгнення багато відомих українських діячів культури та спорту пішли на фронт. Нещодавно на передовій засвітився всесвітньовідомий боксер Олександр Усік, який пообіцяв знищувати ворогів до тла.

В інтерв’ю Шеф-редактору Obozrevatel Оресту Сохару командир 135-го батальйону 114-ї бригади територіальної оборони ЗСУ, яка зараз захищає Бахмут, Ігор Шепетін розповів, хто з відомих людей служив і продовжує служити у його підрозділі.

Ігор Шепетін зазначив, що пишається кожним своїм бійцем. Він перерахував безліч відомих у шоу-бізнесі персон, які 24 лютого 2022 стали на захист своєї батьківщини.

Так, Україну захищали та продовжують захищати: соліст рок-гурту O.Torvald Євген Галич; шоумен Юрій Іванисько; музикант Роман Недзельський; підприємець Володимир Дідух. За словами Шепетіна, Дідух із двома синами прийшов у перші дні війни записуватися у добровольці.

"Володимир Дідух відомий у народі як "Вова Морда" і в минулому житті займався зовсім іншими справами (був кримінальним авторитетом — Ред.). І дуже важливо, дуже показово, що Володимир сьогодні разом із синами перебуває на передовій під Бахмутом", — додав Орест Сохар.

Ігор Шепетін зазначив, що справді в його підрозділі служать кардинально різні люди, але їх об’єднує одна мета — вільна та незалежна Україна. Також він додав, що Олег Винник, який після повномасштабного вторгнення різко зник із медіаполя, постачає автомобілі ЗСУ з маркуваннями "Вовчиці". Крім того, надають допомогу Тіна Кароль, Настя Каменських, Даша Астаф’єва, Джамала, група "Казка", Міла Нітіч, ФК "Динамо" Київ та інші.

"Багато зірок, артистів, спортсменів нам допомагають. Деякі навіть записують особисто відео для бійців, це їх дуже мотивує. Я боюся когось забути назвати, але всім дуже вдячний за допомогу", — резюмував командир 135-го батальйону 114-ї бригади. ТРО.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що попрок-група Imagine Dragons випустила емоційний кліп про війну в Україні, який був знятий у прифронтових районах Миколаївської області. Головним героєм кліпу став хлопчик Сашко, який разом із сім’єю продовжує жити у зруйнованому будинку без води, світла та інших комунікацій.