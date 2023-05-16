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30 і 100 тисяч гривень: чи отримають строковики додаткові виплати до маленької зарплати

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Зарплата строковиків не покриває навіть базові потреби Новина оновлена 16 травня 2023, 11:59
Зарплата строковиків не покриває навіть базові потреби. Фото Генштаб ЗСУ

Додаткові виплати військовим строкової служби не надходитимуть

Нововведені правки у документі, про додаткові винагороди для військових, торкнулись і бійців строкової служби. Тож, тепер бойові в розмірі 100 і 30 тисяч гривень строковики отримають у деяких ситуаціях.

Як повідомляє New Voice, місячне грошове забезпечення строковиків, які не беруть участь у бойових діях, з початку поточного року становитиме від 350 до 700 грн.

Розмір місячної зарплати буде залежати від тарифного розряду військового.

Як додається у публікації, станом на зараз військові строкової служби не мають право отримувати 30 та 100 тисяч гривень. 30 тисяч гривень будуть нараховані у разі, якщо строковик нарівні з іншими військовими виконує спеціальне (бойове) завдання, а 100 тисяч — перебуває безпосередньо на лінії зіткнення.

"Наразі існує нагальна потреба змінити механізм обчислення посадового окладу строковиків. Іншим можливим виходом є зміни до відомчих наказів щодо додаткової винагороди, де за строковиками зберегли б право не лише на виплати до 100 тис. грн, але й на додаткову винагороду до 30 тис. грн" — мовиться у виданні NV.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про повернення з 10 квітня доплат військовим у 30 тисяч гривень. Однак у бюджеті цих коштів немає і наступного дня було внесено законопроект, який фактично блокує рішення про повернення доплат.

Теги:
#Військові #Виплати #Винагорода #Строковики #ЗСУ