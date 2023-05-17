Виплати для членів добровольчих формувань тергромад: чи можуть вони розраховувати на грошове забезпечення

Єдине, на що члени добровольчих формувань можуть розраховувати, так це на місячну зарплату

Україною передбачено грошове забезпечення для всіх військових, однак члени добровольчих формувань територіальних громад його не отримуватимуть.

Жоден наказ чи постанова не згадують порядок нарахування фінансового забезпечення для членів ДФТГ, повідомляє New Voice.

У повідомлені додається, що за цими особами зберігається виплата місячної зарплати допоки вони виконуватимуть свій обов'язок. Однак, якщо члени добровольчих формувань будуть брати участь у відсічі противника на фронті, то держава має розв'язати проблему про додаткові виплати цим особам.

Слід нагадати, що "бойові" 30 тисяч гривень нараховуються військовим, хто виконує спеціальні (бойові) завдання не тільки на лінії зіткнення.

50 тисяч гривень можуть отримати ті бійці, які виконують бойове завдання у складі військового органу управління.

Нарахування в розмірі 100 тисяч гривень здійснюється військовослужбовцям тоді, коли вони беруть участь у боях на лінії зіткнення. Також на цю виплату можуть претендувати військовослужбовці, які потрапили в полон або отримали поранення під час бою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про додаткові виплати військовим на пенсії. Розмір пенсії залежатиме від багатьох факторів військової служби, але "бойові" 30, 50 та 100 тисяч до грошового забезпечення на відпочинку не додаватимуться.