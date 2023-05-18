Українські воїни потіснили ворога та серйозно просунулися на заході Бахмута

Ворог зазнав серйозних втрат після наступальної операції 3-ї ОШБ

Українські воїни продовжують відтісняти ворога під Бахмутом. Воїни третьої окремої штурмової бригади просунулися на західних околицях Бахмута на 700 метрів углиб позицій росіян.

Про це воїни розповіли у своєму офіційному каналі. Пізніше вони пообіцяли повідомити подробиці.

Воїни 3-ї ОШБ просунулися на 700 метрів углиб на заході Бахмута, а ширина смуги прориву становить 2 км. Своїми діями українські захисники створили плацдарм для подальшого контрнаступу.

"Попередньо, у противника не менше 50 "200-х"(вбитих — Ред.) і до сотні "300-х" (поранених — Ред.). На сьогодні ще 4 росіян — у полоні. Також ліквідовано резерви ворога на цьому напрямі, зокрема кілька російських складів БК", — повідомили у прес-службі бригади.

Штурмові дії були виконані бійцями 1-го штурмового та 1-го механізованого батальйонів. Подробиці щодо цієї операції воїни пообіцяли повідомити пізніше.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядає Бахмут сьогодні. Росіяни щоденними обстрілами знищили місто, на фото із супутника видно пожежі та масштаби руйнувань.