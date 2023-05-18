Дизельне пальне в Україні знову почали масово підробляти – експертиза

Понад 30 відсотків солярки не відповідають вітчизняним стандартам

Тіньовий ринок знову починає набирати обертів, про що свідчить останнє дослідження столичного Інституту споживчих експертиз. Експерти перевірили дизельне пальне, яке продають на українських заправках, і понад 30 відсотків солярки виявилися "бодягою".

В лабораторію було доставлено зразки 20 мереж, з різних регіонів країни. Експерти перевірили якість дизельного пального у великих та середніх мережах WOG, SOCAR, AMIC, PARALLEL, KLO, PRIME, АВІАС, ОВІС, SHELL, Avantage 7, NEFTEК, NPG, U.GO, UPG, БРСМ-нафта, MARSHALL, ESKO, Укрнафта, PATRIOT, СПЕКТР.

У лабораторії перевірили за такими параметрами, як температура спалаху в закритому тиглі, вміст сірки та густина.

За аналогією з дослідженнями бензину, експерти розділили результати, отримані в лабораторії, на зони – зелену, синю та червону. У першу потрапили мережі, результати яких відповідали всім нормативам і мали "запас міцності" за якістю, синю – АЗС, паливо яких не мало порушень за вимогами профільного ДСТУ, але було на граничних показниках, та червону – мережі, паливо в яких виявилося не кондиційним, тобто не відповідало нормативам стандарту.

З 19 учасників у зелену зону потрапили лише 7 — SOCAR, WOG, AMIC, KLO, PARALLEL, ОВІС та PRIME. Насамперед, перевірили головний показник дизпалива – вміст сірки. Сірка вбивча для нейтралізаторів і сажових фільтрів, вилучення її з палива важкий і витратний процес. За українськими стандартами (аналогічними Євро 5) вміст сірки в паливі допускається не більше 10 мг/кг. Найменше сірки було визначено в дизельному пальному WOG (3 мг/кг), фактично відсутня вона і у SOCAR та AMIC (по 4 мг/кг). Не відстали від колег і KLO, PARALLEL, PRIME – вміст сірки мінімальний.

Далі перевірили ще один значний показник – температура спалаху дизельного палива. Цей показник може показати, чи не потрапляли в солярку сторонні компоненти, які можуть призвести, до прикладу, до займання "солярки" при аварії. Ця температура має бути як мінімум 55°С. Рекордний результат, 71 градусів, у "дизеля" від SOCAR, практично такі ж цифри й у колег з AMIC та WOG – по 70 одиниць.

Мережі AVANTAGE 7, SHELL, NEFTEК, NPG, UPG, MARSHALL, ESKO потрапили у синю зону. Дизельне паливо, що реалізується тут, відповідало всім вимогам ДСТУ, але без запасу. Наприклад, сірка в дизельному пальному UPG та NPG була "на грані" нормативів – 10 мг/кг. Але, зважаючи на те, що більшість з цих мереж позиціонують себе як дискаунтери, тобто мають нижчу ціну на стелах, а також мають регіональний статус, це пристойний результат.

І насамкінець, про аутсайдерів. Сюди потрапили зразки, які були придбані в мережах БРСМ-нафта, U.GO, Укрнафта, АВІАС, PATRIOT та СПЕКТР. В основному, проблеми були зосереджені у змісті сірки. І якщо у U.GO це незначне перевищення на 7 одиниці (17 мг/кг), то вже у АВІАС – майже дванадцяти кратне перевищення (119 мг/кг)! Але й це виявилося лише розминкою перед "десертом". У зразку PATRIOT в лабораторії виявили вміст сірки 357 мг/кг, а у БРСМ-нафта вона сягнула 362! Також у "рекордсменів" БРСМ-нафта та PATRIOT виявлено і порушення у параметрі спалаху – загоряння відбувається у 45 та 37 градусів Цельсія відповідно. Нагадаємо, що це може свідчити про те, що у паливі є сторонні компоненти.

Зараз дизельне пальне – це кров не лише економіки, але й війни. Тому власникам бізнесів, державним установам критичної і логістичної інфраструктури, аграріям слід вкрай перебірливо ставитися до вибору постачальників пального, аби не дійшло до масових проблем із транспортом. Власникам приватного транспорту експерти теж рекомендують заправлятися лише у мережах, які не йдуть на компроміси з якістю.