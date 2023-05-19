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Пільги для родин ветеранів: хто з осіб може їх отримати після смерті військового

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Види пільг для сімей загиблих ветеранів Новина оновлена 19 травня 2023, 14:56
Види пільг для сімей загиблих ветеранів. Фото Генштаб ЗСУ

Сім'ям загиблих ветеранів надаватимуть пільги

Ветеранам війни та їх родинам державою передбачено компенсацію для придбання житла. Окрім цієї виплати сім'ї бійців мають право на пільги у разі їх смерті.

Як повідомляє Дзеркало тижня, існує 4 категорії ветеранів.

До сімей ветеранів, які померли, належать:

  • сім’ї осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті або одержаного в період проходження військової служби (у тому числі на території інших держав) під час воєнних дій та конфліктів;
  • сім’ї військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу, які призивалися на збори військовозобов’язаних Міністерства оборони, органів внутрішніх справ і державної безпеки колишнього Союзу РСР і загинули (померли) під час виконання завдань по охороні громадського порядку при надзвичайних ситуаціях, пов’язаних з антигромадськими проявами;
  • сім’ї загиблих під час Другої світової війни осіб із числа особового складу груп самозахисту об’єктових та аварійних команд місцевої протиповітряної оборони, а також сім’ї загиблих внаслідок бойових дій працівників госпіталів, лікарень та інших медичних закладів;
  • сім’ї осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також сім’ї осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності.

У повідомленні додається, хто з членів родини померлого може отримати пільги:

  • батьки;
  • один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;
  • діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;
  • діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
  • діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти;
  • утриманці загиблого (померлого), яким у зв’язку з цим виплачується пенсія;
  • дружина (чоловік) померлих осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, а також дружина (чоловік) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про виплату військовим за найм житла. Розмір компенсації залежатиме від кількості членів в родині і фактичного місця проживання.

Теги:
#Військові #Пільги #Ветерани #Виплати #ЗСУ