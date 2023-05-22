Останні пів року воював у Бахмуті: на фронті загинув єдиний син української журналістки

Воїн захищав свою країну з перших днів повномасштабного вторгнення

У запеклих боях за Бахмут, які тривають майже рік, загинув син відомої львівської журналістки та волонтера Олени Черненької Михайло-Віктор. Останні пів року чоловік воював у складі 93-ї бригади "Холодний Яр".

Про те, що сталося горе в сім’ї журналістки, повідомила поетеса Юлія Мусаковська на своїй сторінці у Facebook.

"Погляньте на це світле, мужнє обличчя. Обличчя Героя. Запам’ятайте його. Це Михайло-Віктор (Лемберг) – єдиний син львівської журналістки та фотографа, волонтерки Олени Черненької. Його вбили росіяни під Бахмутом. Невимовний біль. Сил Олені та рідним пережити це горе. Вічна пам’ять, вічна слава Герою", — написала поетеса в соцмережі.

Михайло-Віктор. Фото — Julia Musakovska/Facebook

Водночас український журналіст Сергій Руденко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Михайло-Віктор вирушив добровольцем на війну з російськими окупантами ще на початку повномасштабного вторгнення. Останні пів року воював у Бахмуті. 93-а бригада "Холодний Яр".

"Ще два місяці тому ми збирали гроші на автомобіль для його підрозділу, місяць тому — на ремонт після влучення в нього окупантів. А вчора Мишка вбили. Біль. І мені важко підбирати слова. Відчуваю лють і ненависть до росіян, які прийшли на нашу землю зі зброєю. Світла пам’ять Герою!, — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у боях за Бахмут при виконанні бойового завдання загинув 20-річний воїн Дмитро Овчаренко.