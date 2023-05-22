Окупанти влаштували концерт на руїнах Бахмута: Маляр розповіла, що святкували (відео)

Російські військові дев’ять місяців обстрілюють Бахмут, але повністю захопити місто не можуть

ЗСУ продовжують просуватися в Бахмуті і боротися за фланги, де вдалося досягти захоплення важливих висот. Проте ворог ігнорує свою поразку і навіть влаштує концерт у зруйнованому місті.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповіла заступник голови Міноборони Ганна Маляр. За її словами, російські військові співали та веселилися у Бахмуті, який самі протягом 9 місяців руйнують.

Російські воїнкори та ватажок ПВК "Вагнера" кілька разів давали фальстарт із захоплення Бахмута. Ганна Маляр не виключає, що свято, яке окупанти закотили минулої доби, могло бути теж із цього приводу. За її словами, у зруйнованому місті навіть співали.

У нас є інформація, що вони там концерт (окупанти в Бахмуті — Ред.) робили добу тому. Святкували щось там, у самому Бахмуті, співали. Очевидно, вони святкували вже захоплення міста. Це їхня історія, вони вже кілька фальстартів інформаційних робили", — резюмувала заступник голови Міноборони України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що бійці 93-го ОМБр "Холодний Яр" показали, на що перетворився Бахмут за 9 місяців боїв. Місто практично повністю зруйноване, в ньому не залишилося жодної вцілілої будівлі. Над Бахмутом безперервно піднімаються клуби диму від нових пожеж.