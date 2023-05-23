Пенсії для повторно мобілізованих військових: для кого зберігається виплата і від чого залежатиме її розмір

Мобілізованим військовим пенсіонерам виплати пенсії зберігається

Більшість звільнених військових в Україні не могли собі уявити, що вони знову підуть на військову службу у різні збройні формування країни. Однак, повномасштабне вторгнення змінило плани бійців, тож у повторно мобілізованим захисників держава не забиратиме пенсії.

Як повідомляє видання Міноборони Аrmyinform, бійці, що отримують пенсію для військових, у разі призову їх на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації, на особливий період до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту виплата пенсій на час такої служби не припиняється.

Як пояснює видання, виплата пенсій бійцям здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного прийняття їх на службу до дня демобілізації або звільнення. Однак, якщо новий розмір виплати буде нижчим за суму, яку вони отримували до повторного прийняття на службу, то пенсія нараховуватиметься у розмірі, який бійцям здійснювався до призову або прийняття на службу у зв’язку з мобілізацією, на особливий період.

У повідомленні додається, що вищезазначений порядок збереження пенсії поширюється на пенсіонерів-військових, які прийняті на службу на посади начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ до підрозділів патрульної служби міліції особливого призначення. Цю виплату називають "безоплатна правова допомога".

Пенсії обчислюються у відсотках від розміру грошового забезпечення, враховуючи наступні фактори:

оклади за посадою;

військове (спеціальне) звання;

процентну надбавку за вислугу років;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення);

та премії у розмірах, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про виплати військовим медикам. Вони можуть отримати бойові, якщо знаходяться на передовій.