Часу більше не можна втрачати: Буданов розповів, чого не вистачає для контрнаступу ЗСУ

Україна має якнайшвидше звільнити українців, які залишаються в окупації

Контрнаступ ЗСУ може розпочатися будь-якої миті, оскільки Україна має необхідний мінімум озброєння. Але щоб остаточно вигнати росіян з території України, потрібно більше зброї та припасів, у тому числі й західних винищувачів.

Про це в інтерв’ю японському телеканалу NHK розповів голова ГУР МОУ Кирило Буданов. За його словами, через регулярні звірства росіян в окупації Силам оборони більше не можна зволікати.

"Багато мирних жителів все ще перебувають під російською окупацією, і часу більше не можна втрачати. У нас вже є необхідний мінімум озброєнь. Можу лише сказати, що це скоро почнеться (контрнаступ, — ред.)", — сказав Буданов.

Попри це головний розвідник України додав, що це не означає припинення військової підтримки України. Щоб вигнати окупантів, ЗСУ повинні мати перевагу в силі, а для цього потрібно більше артилерії, важкої техніки, боєприпасів та іншого озброєння.

"Ми повинні вибити росію з нашої території. Ми повинні використати всі наші сили та засоби для досягнення цієї мети. Нам потрібні великі запаси зброї та боєприпасів для успішного продовження операції", — наголосив Буданов.

Раніше Кирило Буданов пояснив, чому контрнаступ так довго не починається. За його словами, публічне обговорення атаки, що готується, — це частина інформаційної атаки на росіян, щоб деморалізувати і заплутати їх. Однак цей прийом має побічні явища.

Також "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ просуваються в Бахмуті, знищуючи найманців "Вагнера" та регулярних російських солдатів. За словами українського полковника, "кухар путіна" євгеній пригожин уже й радий залишити місто, щоб зберегти життя своїх солдатів, але керівництво росії не дає на це добро.