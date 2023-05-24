Пенсії для повторно мобілізованих військових: яка максимальна сума виплати

Максимальна сума пенсії сягатиме майже 21 тисячу гривень

Військовослужбовцям в Україні, які звільненні з служби і мають статус пенсіонера, у разі повторної мобілізації виплата пенсії зберігається.

За даними видання Міноборони Аrmyinform, розмір пенсії залежатиме від кількості років стажу військового до демобілізації.

Кадровим військовослужбовцям та військовослужбовцям за контрактом, які мають вислугу 20 років і більше, встановлюється пенсія у розмірі 50% суми грошового забезпечення. Військовослужбовцям, звільненим у відставку за віком або станом здоров’я — 55% відповідних сум грошового забезпечення. За кожний рік вислуги понад 20 років — 3 проценти відповідних сум грошового забезпечення.

Військові, які мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба: пенсія за страховий стаж 25 років — 50 відсотків і за кожний повний рік стажу понад 25 років — 1% відповідних сум грошового забезпечення.

Особи, які звільнилися зі служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України можуть отримати: за вислугу 20 років — 50 відсотків відповідних сум грошового забезпечення зі збільшенням цього розміру на 3 проценти за кожний повний рік вислуги понад 20 років, але не більше ніж 65% відповідних сум грошового забезпечення.

Максимальний розмір пенсії не повинен перевищувати 70 відсотків відповідних сум грошового забезпечення військовослужбовця. Особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1, розмір пенсії становить — 100% грошового забезпечення, до категорії 2 — 95%.

У публікації додається, що максимальна сума пенсії для військових не може перевищувати більше 20 930 гривень.

До всіх видів пенсій враховуються наступні фактори військової служби:

надбавки;

підвищення;

додаткова пенсія;

цільова грошова допомога;

пенсія за особливі заслуги перед Україною;

індексація та інші доплати до пенсії (окрім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною).

"Індексація відтепер відбуватиметься не з доброї волі уряду, а щорічно 1 березня. Вона здійснюватиметься на загальних умовах для усіх пенсіонерів, не лише для тих, хто пішов на пенсію за загальним законом, але й для "спеціальних" пенсіонерів — військових, держслужбовців, науковців тощо", — пояснюють в Аrmyinform.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про компенсацію військовим за невикористану соціальну відпустку. Гроші нараховуватимуться тим бійцям, хто має неповнолітніх, інвалідів чи всиновлених дітей.