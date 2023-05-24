Удома залишилися дружина та дочка: під Бахмутом загинув 19-річний воїн

Більше місяця хлопець вважався зниклим безвісти

У ході запеклих боїв із російськими окупантами під Бахмутом загинув військовий із Берестечківської громади Роман Володимирович Романюк. Хороброму воїну, який не боячись став на захист своєї Батьківщини, було лише 19 років. Удома в нього залишилася родина.

Інформацію про смерть українського захисника підтвердив голова громади Берестечківської Ігор Грудзевіч. Про це пише видання VSN.

Відомо, що хлопець воював під Бахмутом. З 19 квітня поточного року він вважався безвісти зниклим у місті Часів Яр на Бахмутському напрямку. До останнього рідні та близькі сподівалися, що воїн живий, але 23 травня вони отримали страшну звістку про його смерть.

Зазначається, що у загиблого захисника нашої країни залишилася дружина та маленька дочка.

Роман Романюк. Фото — VSN

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на війні з російськими окупантами загинув відомий лікар-онколог Олександр Ірклієнко. З січня до березня 2023 року він був на "нульовій" позиції на фронті, де врятував за цей час не одне життя українських військових. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання.