За місяць до загибелі відзначив 20-й день народження: у боях на Донбасі загинув український воїн

У березні хлопцеві тільки виповнилося 20 років

У важких боях із російськими окупантами на Донбасі загинув український військовий із Хмельницької області Олексій Володимирович Велігоша. Хороброму захиснику своєї Батьківщини було лише 20 років.

Трагедія сталася 18 квітня 2023 року у районі населеного пункту Ступочки Краматорського району Донецької області. Український захисник загинув виконуючи бойове завдання. Про це повідомили на сторінці Новоушицької територіальної громади у Facebook.

Зазначається, що хлопець народився 7 березня 2003 року у селі Пилипківці. Він закінчив місцеву загальноосвітню школу, а потім вступив до вищого професійного училища №11 у Хмельницькому.

З 4 грудня 2022 року Олексій Велігоша проходив службу у військовій частині А0284.

"Поділяємо пекучий біль рідних та близьких Героя. Схиляємо голови у глибокій скорботі. Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту втрати дорогої та рідної людини, нашого Героя, яка віддала своє життя за свободу та незалежність усієї України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що внаслідок тяжкого поранення, отриманого в бою з російськими окупантами, у шпиталі помер український депутат.