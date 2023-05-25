6 760 гривень для пенсіонерів: хто може розраховувати на доплату до пенсії
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До 20 тисяч гривень може отримати одна категорія пенсіонерів
В Україні продовжують виплачувати і підвищувати пенсії деяким категоріям літніх людей. І в цю категорію потрапили також військові пенсіонери.
Про збільшення пенсії на 50% військовим повідомляється на каналі Адвокатське бюро Івана Хомича на YouTube.
Як мовиться у відеоролику, таку можливість мають бійці, які вийшли на пенсію після 2018 року та проходили службу в:
- Державній кримінально-виконавчій службі;
- Управлінні державної охорони;
- Державній службі з надзвичайних ситуацій;
- Службі зовнішньої розвідки;
- Національній гвардії (Внутрішніх військах);
- Прикордонній службі;
- Службі безпеки України;
- Збройних силах України та інших.
Так, з 2018 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб значно змінився. Тоді він складав 1 762 гривні, а у 2023 році — 2 684 гривні. Прожитковий мінімум збільшився більш ніж на 50%, а це має призвести до такого ж росту пенсій.
Відтепер розмір пенсії після нарахування додаткових 50% для військовослужбовця складатиме 19 760, за умови, якщо основна виплата була 13 тисяч гривень. Тобто, сума зміниться на 6 760 гривень.
Слід нагадати, що сума пенсії у військових складала:
- у 2020 році — 15 470 грн;
- у 2021 році — 16 770 грн;
- у 2022 році — 18 330 грн.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про можливість отримання пільг родинам загиблих військових ветеранів у разі їх смерті. Існує 14 різних соціальних переваг.