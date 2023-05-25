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6 760 гривень для пенсіонерів: хто може розраховувати на доплату до пенсії

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Збільшення пенсії відбудеться на 50%
Збільшення пенсії відбудеться на 50%. Фото Pixabay

До 20 тисяч гривень може отримати одна категорія пенсіонерів

В Україні продовжують виплачувати і підвищувати пенсії деяким категоріям літніх людей. І в цю категорію потрапили також військові пенсіонери.

Про збільшення пенсії на 50% військовим повідомляється на каналі Адвокатське бюро Івана Хомича на YouTube.

Як мовиться у відеоролику, таку можливість мають бійці, які вийшли на пенсію після 2018 року та проходили службу в:

  • Державній кримінально-виконавчій службі;
  • Управлінні державної охорони;
  • Державній службі з надзвичайних ситуацій;
  • Службі зовнішньої розвідки;
  • Національній гвардії (Внутрішніх військах);
  • Прикордонній службі;
  • Службі безпеки України;
  • Збройних силах України та інших.

Так, з 2018 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб значно змінився. Тоді він складав 1 762 гривні, а у 2023 році — 2 684 гривні. Прожитковий мінімум збільшився більш ніж на 50%, а це має призвести до такого ж росту пенсій.

Відтепер розмір пенсії після нарахування додаткових 50% для військовослужбовця складатиме 19 760, за умови, якщо основна виплата була 13 тисяч гривень. Тобто, сума зміниться на 6 760 гривень.

Слід нагадати, що сума пенсії у військових складала:

  • у 2020 році — 15 470 грн;
  • у 2021 році — 16 770 грн;
  • у 2022 році — 18 330 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про можливість отримання пільг родинам загиблих військових ветеранів у разі їх смерті. Існує 14 різних соціальних переваг.

Теги:
#Виплати #Пенсія #ЗСУ #Військові пенсіонери