6 760 гривень для пенсіонерів: хто може розраховувати на доплату до пенсії

До 20 тисяч гривень може отримати одна категорія пенсіонерів

В Україні продовжують виплачувати і підвищувати пенсії деяким категоріям літніх людей. І в цю категорію потрапили також військові пенсіонери.

Про збільшення пенсії на 50% військовим повідомляється на каналі Адвокатське бюро Івана Хомича на YouTube.

Як мовиться у відеоролику, таку можливість мають бійці, які вийшли на пенсію після 2018 року та проходили службу в:

Державній кримінально-виконавчій службі;

Управлінні державної охорони;

Державній службі з надзвичайних ситуацій;

Службі зовнішньої розвідки;

Національній гвардії (Внутрішніх військах);

Прикордонній службі;

Службі безпеки України;

Збройних силах України та інших.

Так, з 2018 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб значно змінився. Тоді він складав 1 762 гривні, а у 2023 році — 2 684 гривні. Прожитковий мінімум збільшився більш ніж на 50%, а це має призвести до такого ж росту пенсій.

Відтепер розмір пенсії після нарахування додаткових 50% для військовослужбовця складатиме 19 760, за умови, якщо основна виплата була 13 тисяч гривень. Тобто, сума зміниться на 6 760 гривень.

Слід нагадати, що сума пенсії у військових складала:

у 2020 році — 15 470 грн;

у 2021 році — 16 770 грн;

у 2022 році — 18 330 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про можливість отримання пільг родинам загиблих військових ветеранів у разі їх смерті. Існує 14 різних соціальних переваг.