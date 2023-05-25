Відомий український письменник отримав контузію під Бахмутом

Воїн не виходив на зв’язок п’ять днів

Відомий український письменник Артем Чех, який зараз воює на Донбасі, отримав контузію під час важких боїв за Бахмут.

Про це дружина воїна та режисер Ірина Цілик написала на своїй сторінці у Facebook. За її словами, упродовж п’яти днів їй не вдавалося зв’язатися із чоловіком.

"Чех в останні дні був на позиціях у Бахмуті. Майже 5 днів не виходив на зв’язок. Так буває, авжеж. Але краще не розповідатиму вам, що я відчувала. Готова була брати участь в будь-яких дискусіях про жіночі вагони, в чому завгодно, аби лише хоч трохи відволіктися і менше читати новини. Вперше було настільки страшно. Ти знаєш лише, що твій коханий зараз десь там, а його побратим врешті виходить якоїсь миті на зв‘язок, щоб радісно повідомити, що сам він 300, а "Чех норм, у нього все спокійно, не хвилюйся!", — написала вона.

24 травня Артем Чех разом із побратимами вийшов з позиції та записав коротке відео своїй дружині, щоб заспокоїти її, через довгу мовчанку.

"Я не можу повірити, що це мій чоловік. Це якась інша людина з іншими очима. Контужений, але живий. Лише один осколок застряг в його рюкзаку у пачці сигарет. Дещо з почутого мене вразило до глибини душі. 5 діб під нескінченним вогнем, майже без води, без їжі. А Чех мені: "Я залишив там деякі речі… Мою кружку, ну блін!" Він із цією кружкою пройшов 15-16-тий роки під Попасною. Емальована кружка з намальованим апельсином. Я тобі подарую всі можливі кружки, коханий…", – розповіла Цілик.

Зазначимо, що український письменник, автор понад десяток книг, Артем Чех, служив у лавах Збройних сил України з травня 2015 року до липня 2016 року. На початку повномасштабної війни він знову став на захист Батьківщини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів про своє серйозне поранення, отримане під час боїв на Донбасі.