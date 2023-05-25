Суддя з Харкова, яка намагалася підкупити колегу, втекла від суду до ЗСУ

Суддя перепрофілювалася на санітарного інструктора в одній із військових частин

Відома харківська суддя Ольга Панченко, яку засудили до 5 років в’язниці за хабар, знайшла спосіб уникнути відповідальності. Поки вирок не набув чинності, вона мобілізувалася до лав ЗСУ.

Про це повідомляє "Судовий репортер" з посиланням на ухвалу суду від 15 травня. Провадження у справі призупинено на момент її служби.

Відомо, що суддю Харківського адмінсуду Ольгу Панченко було засуджено до 5 років позбавлення волі за те, що намагалася дати хабар голові цього ж суду Олені Заїчко. Обвинувачена пропонувала їй 3 тисячі доларів неправомірної вигоди за ухвалення потрібного судового рішення.

Під час слухань у справі Панченко провину не визнала та вирішила оскаржити вирок. Під варту її не брали, і вона перебувала на волі весь цей час.

На нещодавнє засідання апеляційного суду Панченко не з’явилася. А її адвокат показав копію наказу про зарахування Панченко на посаду санітарного інструктора медичного пункту 4-го стрілецького батальйону однієї з військових частин з 21 березня 2023 року.

Адвокат судді попросив суд призупинити розгляд справи, оскільки обвинувачена була мобілізована і наразі виконує "службово-бойові завдання щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України". Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила це прохання та призупинила провадження.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що раніше також вчинили троє з п’яти поліцейських, яких звинувачують у зґвалтуваннях у відділенні поліції у Кагарлику. Двоє з них мобілізувалися до армії напередодні судових дебатів, за якими вже слідує вирок.