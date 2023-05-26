Пільги на оплату комуналки військовим: за яких умов можна отримати соціальні переваги

Комунальні послуги — далеко не дешеві, тож соціальна допомога від держави досить доречна

Військовим в Україні виплачують допомогу за піднайом житла, а відтепер вони матимуть змогу й отримати пільги на оплату комунальних послуг.

За даними Пенсійного фонду України, учасники бойових дій мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

Як повідомляється в публікації, щоб отримати пільги треба звернутись до органу Пенсійного фонду та подати наступні заяви:

про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП);

про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.

Для отримання пільг потрібні такі документи:

паспорт громадянина України;

документ, що підтверджує право на пільги;

дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспорт з відповідною відміткою.

Додається, що інформацією про місце проживання людини є відомості, що були внесені до паспорта як місце реєстрації.

Водночас, для підтвердження фактичного місця проживання (за потреби) учасник бойових дій повинен надати: довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, договір оренди, довідку про сплату житлово-комунальних послуг за іншою (відмінною від місця реєстрації) адресою, або інший офіційний документ, що підтверджує фактичне місце проживання пільговика.

У разі відсутності останнього документа надається акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи, який складається посадовою особою виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади.

Заява до ЄДАРП подається або особисто, або в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, чи поштою.

Також папку з необхідними документами можуть приймати посадові особи виконавчих органів місцевих рад відповідних територіальних громад або військових адміністрацій та посадові особи центрів надання адміністративних послуг, виключно з формуванням електронної справи та передаються до органу ПФУ протягом трьох робочих днів з дати надходження.

"Якщо людина має право на пільги згідно з кількома законами, до ЄДАРП включається уся інформація про учасника бойових дій. Проте з-поміж усіх можливих варіантів пільговик обирає одну підставу для пільги", — йдеться на вебпорталі.

У разі зміни будь-яких відомостей, що потребують коригування включеної до ЄДАРП інформації, пільговик повідомляє про це ПФУ протягом 30 днів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про пільги сім'ям загиблих ветеранів. Передбачено 14 різних соціальних переваг.