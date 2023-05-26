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Родичі воїнів можуть вийти на пенсію раніше: хто може розраховувати на відпочинок

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Пенсія для родичів померлого військового залежатиме від деяких факторів Новина оновлена 26 травня 2023, 12:27
Пенсія для родичів померлого військового залежатиме від деяких факторів. Фото Pixabay

Таку можливість матимуть лише одні люди — батьки загиблого воїна

В Україні є пенсіонери, які можуть втратити свої виплати, однак, є літні люди, які навпаки мають можливість вийти на пенсію раніше.

Як повідомляє Верховна Рада України, зміни торкнулись батьків загиблих військовослужбовців.

Відтепер право на пенсію по втраті годувальника мають:

  • батьки та дружина (чоловік) годувальника, який загинув під час виконання службових обов'язків — не раніше ніж у 55 років, незалежно від тривалості страхового стажу.
  • батьки та дружина (чоловік) годувальника, у разі смерті військовослужбовця, не пов'язаної з виконанням службових обов'язків, — не раніше ніж у 60 років незалежно від наявності у них страхового стажу, або є особами з інвалідністю.

У повідомленні додається, що існують умови, за якими надається пенсія:

  • Пенсію можна отримати не раніше ніж у 55 років, незалежно від тривалості страхового стажу.
  • Розмір пенсійної виплати становить 70% заробітної плати загиблого годувальника членам сім'ї та дитині, але не менше 7800 грн.
  • Якщо в сім'ї двоє і більше дітей — по 50% на кожну дитину (але не менше 6100 грн).

Водночас, батькам загиблого воїна нарахують виплати раніше, якщо вони мають право на: пенсію незалежно від віку, дострокову пенсію за віком, пенсію за віком на пільгових умовах та пенсію зі зменшенням пенсійного віку відповідно до закону, або є особами з інвалідністю.

У разі, якщо смерть годувальника не пов'язана зі службовим обов'язком, то батьки отримають пенсію не раніше, аніж 60 років стажу або якщо родичі мають інвалідність. Розмір такої пенсії становитиме 30% заробітної плати померлого захисника на кожного члена сім'ї.

"Незалежно від причини смерті годувальника, мінімальний (2 прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб) та максимальний (10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб) розміри пенсії у зв'язку з втратою годувальника застосовуються до кожного непрацездатного члена сім'ї окремо." — додається у законі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про пенсіонерів, які мають можливість отримати пенсію в розмірі 20 тисяч гривень.

Теги:
#Військові #Пенсії #Виплати #ЗСУ