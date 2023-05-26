Йому назавжди 19: під Бахмутом загинув воїн із батальйону "Да Вінчі"

Молодий воїн загинув під час виконання бойового завдання

У ході важких боїв з російськими окупантами за Бахмут загинув воїн з одного окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Єгор Муха з позивним "Грін".

Трагічну звістку про загибель молодого захисника України повідомили сьогодні, 26 травня, на сторінці "Вовки да Вінчі" у Twitter.

"З великим болем повідомляємо, що при виконанні бойового завдання під Бахмутом, проявивши мужність і стійкість, загинув наш боєць, побратим — Єгор Муха, друг "Грін". Життєрадісний та щирий — він був вірний Україні до останнього дихання. Грін назавжди у строю! ", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що хлопцеві виповнилося 19 років у січні 2023 року. А 20 травня під час виконання бойового завдання на сході України під містом Бахмут у населеному пункті Хромове він загинув.

Зазначимо, що 7 березня у бою з російськими окупантами загинув легендарний український військовий Дмитро Коцюбайло із позивним "Да Вінчі". Він отримав смертельне поранення — уламок потрапив у шию. На прощання з бійцем прийшли Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Фінляндії Санною Марін, а також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні поточного року війна забрала життя п’ятьох воїнів батальйону "Да Вінчі" Данила "Вікінга" Конделя, Назарія "Продюсера" Грибана, Олександра "Оборони" Оборонова, Валерія "Голема" Сенька, Івана "Мілана" Ротара.