Окупантам несолодко: у Маріуполі вибухи, а у Мелітополі та Криму зник інтернет

Окупантом стало дуже тривожно через те, що українські ракети змогли долетіти до Маріуполя

Увечері 26 травня у тимчасово окупованому Криму та Мелітополі раптово зник інтернет. А у захопленому Маріуполі пролунали вибухи в районі "Азовсталі".

Про проблеми з інтернет-провайдерами повідомив Telegram-канал "Кримський вітер". А про вибухи у Маріуполі повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко, водночас інформацію підтвердили російські пропагандисти.

Ситуація у Маріуполі

У Маріуполі ввечері 26 травня пролунали два вибухи в районі заводу "Азовсталь". Російські воєнкори підтвердили, що по місту був "приліт" двох ракет. На кадрах, які розповсюджують у мережі, видно стовп чорного диму.

Деякі пропагандисти заявляють, що удару Маріуполя було завдано ракетою Storm Shadow. За їхніми словами, одну ракету збила славнозвісна російська ППО, а друга потрапила до заводу "Азовсталь". Водночас, вони шоковані тим, що ракети зуміли долетіти до окупованого міста і вважають це справжньою проблемою для себе.

Ситуація у Мелітополі та Криму

Мешканці півострова та частини окупованої Запорізької області увечері у п’ятницю почали масово скаржитися на перебої з Інтернетом. Одночасно із виникненням проблем припинилася робота сайту провайдера, робота гарячої лінії.

У Криму інтернет зник одразу в кількох містах, а саме:

Кача;

Феодосія;

Бахчисарай;

Алушта, Сонячногірське;

Сімферополь.

До слова, збої відбулися в роботі відразу кількох інтернет-провайдерів: "Міранда-Медіа"; Неотелеком; "Комфорт 21 століття"; "Телесистем".

Зазначається, що у Мелітополі домашній інтернет зник одразу у кількох районах міста. Також наголошується, що з перебоями працює телевізійний сигнал. Поки що у місті працює лише мобільний зв’язок.

Наразі збої в роботі підтвердив лише один інтернет-провайдер "Міранда-медіа". У повідомленні сказано, що інтернет обіцяють поновити протягом двох годин.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що біля аеродрому в Ростовській області пролунав вибух. Окупанти скаржаться, що ЗСУ атакували регіон ракетами.