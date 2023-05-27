"Не маємо права на помилку": Данілов розповів, коли Україна розпочне контрнаступ

Україна готова до контрнаступу, але рішення про його початок прийматимуть командири на місцях

Україна вже готова розпочати контрнаступ і статися це може хоч завтра, хоч за тиждень. Однак раніше радник голови ОП Михайло Подоляк зазначав, що контрнаступ не буде одномоментною подією, а складається з десятка різних дій.

Про готовність ЗСУ розповів секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю для ВВС. Конкретних дат він називати не став, але зазначив, що Україна не може прогаяти цей шанс, адже другого може не бути.

Олексій Данілов зазначив, що контрнаступ є історичною подією для України. ЗСУ не мають права на помилку, адже другого шансу звільнити захоплені ворогом території може не бути.

Дату початку контрнаступу секретар РНБО не назвав і зазначив, що вона визначатиметься командирами. Щойно вони вирішать, що ЗСУ зможуть отримати від своїх дій найкращий результат, так і розпочнуть.

"Ми завжди готові. Так само, як ми були готові захищати свою країну будь-якої миті. І це не питання часу. Це (контрнаступ – Ред.) може статися завтра, післязавтра чи через тиждень. Було б дивно, якби я назвав дати початку тих чи інших подій. Так не можна... Перед нашою країною стоїть дуже відповідальне завдання. І ми розуміємо, що не маємо права на помилку", — сказав Данілов в інтерв’ю.

Також він прокоментував, ймовірно, слова Михайла Подоляка про те, що контрнаступ ВСУ вже розпочався. За його словами, знищення російських командних пунктів та складів було першочерговою метою з перших днів повномасштабного вторгнення.

"На цій війні у нас немає вихідних", — додав Данілов.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що спецпредставник США в Україні Курт Волкер упевнений у успішності контрнаступу ЗСУ. Однак він наголосив, що це не означатиме повного закінчення війни.