Стояв до останнього подиху: на фронті загинув батько трьох маленьких синів

Чоловік пішов на фронт у березні 2022 року

Щодня захищаючи Україну від російських окупантів гинуть її найкращі сини — в бою з росіянами у Луганській області загинув 27-річний житель Черкащини, командир відділення Віталій Зозуля. У нього залишилося троє синів.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Тальнівської міської територіальної громади.

Віталій Зозуля народився 6 червня 1995 року в селі Заліському. Навчався у Тальянківському аграрному коледжі, мав безліч планів та мрій. Проте коли ворог розпочав повномасштабну війну проти України чоловік став на захист Батьківщини. Віталій був прийнятий на військову службу 20 березня 2022 року.

Віталій Зозуля був поранений на Луганщині

"Віталій вірив у Перемогу, понад усе прагнув повернутися до діток та родини, мріяв обійняти найдорожчих. Заради їхнього щасливого мирного майбутнього, заради волі і свободи України він стояв до останнього подиху", — зазначили земляки героя.

21 травня командир Віталій Зозуля був поранений, його життя обірвалося. В нього залишилася дружина, троє синів, батьки та сестра. Поховали захисника у його рідному селі — Заліському.

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