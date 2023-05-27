Є лише два законні способи вручення повістки: адвокат дав вичерпну відповідь
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На повістці обов’язково має бути підпис одержувача
В Україні триває дія загальної мобілізації, військовозобов’язаним чоловікам роздають повістки. Їх вручають особисто, передають через родичів, кидають у поштові скриньки та інше, — проте законними є лише два способи.
Про це розповів адвокат Ростислав Кравець.
Він наголосив, що є лише два варіанти належного вручення повісток. Решта інших способів дає можливість оскаржити в суді відповідальність, яка загрожує за ігнорування "запрошення у військкомат".
Належним врученням повісток є:
- особисте вручення за підписом у присутності двох свідків або зафіксоване відеозаписом;
- вручення на роботі адміністрацією.
При цьому головне — фіксація, що повістку отримав саме чоловік, якого викликають у військкомат, і щоб в ній стояв його підпис.
"На підставі повісток, де стоїть закорючка, немає підтверджень, свідків чи відео матеріалу, що саме вам видавали цю повістку, це буде незаконно", — пояснив адвокат.
У разі вручення повістки за місцем роботи, якщо чоловік перебував на робочому місці, а адміністрація повістку не вручила — вона нестиме відповідальність. Виняток становлять поважні причини — відпустка, або лікарняний, через які людини не було на роботі.
"Що стосується вручень родичам, знайомим, за місцем проживання, ОСББ, ЖЕКами — це також не є належним врученням повістки. Немає підтверджень тому, що безпосередньо особа отримала цю повістку. Навіть якщо видали повістку дружині, родичу, бабусі, матусі, батькові — ні. Якщо особисто військовозобов’язаному повістку не передали — це також не є підтвердженням належного вручення повістки", — резюмував Кравець.
Раніше "Телеграф" розповідав, які причини є поважними для неявки до військкомату після отримання повістки.