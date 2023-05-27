Є лише два законні способи вручення повістки: адвокат дав вичерпну відповідь

На повістці обов’язково має бути підпис одержувача

В Україні триває дія загальної мобілізації, військовозобов’язаним чоловікам роздають повістки. Їх вручають особисто, передають через родичів, кидають у поштові скриньки та інше, — проте законними є лише два способи.

Про це розповів адвокат Ростислав Кравець.

Він наголосив, що є лише два варіанти належного вручення повісток. Решта інших способів дає можливість оскаржити в суді відповідальність, яка загрожує за ігнорування "запрошення у військкомат".

Належним врученням повісток є:

особисте вручення за підписом у присутності двох свідків або зафіксоване відеозаписом;

вручення на роботі адміністрацією.

При цьому головне — фіксація, що повістку отримав саме чоловік, якого викликають у військкомат, і щоб в ній стояв його підпис.

"На підставі повісток, де стоїть закорючка, немає підтверджень, свідків чи відео матеріалу, що саме вам видавали цю повістку, це буде незаконно", — пояснив адвокат.

У разі вручення повістки за місцем роботи, якщо чоловік перебував на робочому місці, а адміністрація повістку не вручила — вона нестиме відповідальність. Виняток становлять поважні причини — відпустка, або лікарняний, через які людини не було на роботі.

"Що стосується вручень родичам, знайомим, за місцем проживання, ОСББ, ЖЕКами — це також не є належним врученням повістки. Немає підтверджень тому, що безпосередньо особа отримала цю повістку. Навіть якщо видали повістку дружині, родичу, бабусі, матусі, батькові — ні. Якщо особисто військовозобов’язаному повістку не передали — це також не є підтвердженням належного вручення повістки", — резюмував Кравець.

Раніше "Телеграф" розповідав, які причини є поважними для неявки до військкомату після отримання повістки.