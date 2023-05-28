Ліквідація Путіна: генерал розповів, хто і за яких умов може "прибрати" диктатора

путіна можуть усунути від влади і без фізичної ліквідації

Російський диктатор володимир путін, який є першим у списку ліквідації для української розвідки, не проста ціль. Однак усунення путіна напряму на порядку денному наразі не стоїть. Питання буде актуальним, коли він стане безпосередньою загрозою для світу і тоді це стане червоною лінією для проведення операції з його усунення.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів екскерівник Служби зовнішньої розвідки України (2005 — 2010 рр.) генерал армії Микола Маломуж. Він зазначив, що така задача непроста навіть для ЦРУ, Моссада, MI6 чи німецького BND. З цими структурами українська розвідка може взаємодіяти та надавати підтримку.

Для української розвідки така задача складна. Треба знати всі дії путіна на цей момент та найближчі дні, мати агентурні, технічні, оперативні сили. Це не тільки контроль пересувань путіна, а й застосування певного озброєння.

Піти на усунення путіна можуть, зокрема в разі найнегативнішого сценарію — підготовці до ядерної війни та ударам. Це можливо якщо "путін стане дуже небезпечним із своєю ядерною кнопкою та стане ясно, що він прийняв рішення задіяти такі варіанти", — каже Маломуж, зазначаючи, що його в такому випадку можуть усунути і силами його оточення на території росії в обмін на преференції від західних країн.

Інший сценарій не має під собою фізичної ліквідації. Це можна зробити за допомогою сплячої агентури у рф. Такий сценарій також можливий якщо путіна поверне до розгортання ядерних засобів стратегічного або тактичного рівня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на думку експерта навіть смерть путіна не приведе до глобальних змін у росії. Завдяки новій владі можливі короткотермінові зміни.