Рятував життя інших на фронті: у Бахмуті під час евакуації поранених загинув військовий медик

Українському воїну було 42 роки

У ході тяжких боїв за Бахмут загинув військовий медик Володимир Іпатов. Трагедія сталася 23 березня поточного року під час евакуації поранених із поля бою.

Про це повідомили на сайті Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.

Хоробрий український воїн народився 15 травня 1980 р. у Вінниці. У своєму рідному місті закінчив школу №26, а потім навчався на відділенні підготовки помічників лікарів для ЗСУ у Вінницькому медичному коледжі ім. акад. Д.К. Заболотного. У період із 2003 по 2008 рік був студентом фармацевтичного факультету ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Володимир Іпатов працював на різних посадах у Збройних Силах України. З 2012 року і до призову до ЗСУ був асистентом на кафедрі соціальної медицини та організації охорони здоров’я на посаді у Вінницькому медичному університеті.

З початку повномасштабного вторгнення росії на територію України Іпатов став на захист Батьківщини. 23 березня 2023 року намагаючись врятувати життя поранених, до кінця виконуючи свій професійний і моральний обов’язок.

"Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, та нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа загиблого Володимира знайде вічний спокій… Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув відомий лікар-онколог Олександр Ірклієнко. З січня 2023 року він був бойовим медиком на "нульовій" позиції у зоні активних бойових дій.