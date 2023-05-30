6 різних пільг для українських військових: на який період їх можна отримати

Країна надає військовим не тільки грошове забезпечення, а ще різні пільги

Військовим Україна, окрім кредитних пільг, надає можливість оформити і додаткові види пільг під час військової служби.

За даними New Voice, військовослужбовці мають право на 6 різних пільг.

Право на збереження стажу роботи

На 2022−2023 роки Українські військовослужбовці мають право на збереження їх місця роботи, а час проходження військової служби зараховується до страхового стажу.

Право на безоплатний проїзд та провезення багажу

Українські військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них особи за наявності посвідчення встановленого зразка, а за потреби електронного квитка мають право на безкоштовний проїзд усіма видами транспорту міського, приміського та міжміського сполучення в Україні крім таксі. Мають право на придбання квитків для себе та сім'ї поза чергою, а також 50-відсоткову знижка при користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом відповідно до закону для військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій, учасників бойових дій та прирівняних до них осіб.

Військові мають право на перевезення до 20 тонн особистого майна в контейнерах з попереднього місця проживання до нового залізничним транспортом, а там, де такого виду транспорту немає, — іншими видами транспорту, крім повітряного. Це право забезпечується при переведенні чи звільненні з військової служби.

Зокрема безкоштовний проїзд надається при поїздці:

у відрядження;

у відпустку в межах України (за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу);

при переведенні на нове місце проходження військової служби або у зв’язку з передислокацією військової частини;

до місця проживання, обраного при звільнені з військової служби, в межах України.

Право на щорічну відпустку

Під час воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу на проїзд до місця проведення відпустки на назад, але не більше двох діб в один кінець.

Термін цієї відпустки планують змінювати із правом на виїзд за кордон.

Медична допомога військовослужбовцям та охорона праці

Українські військовослужбовці мають право на отримання безкоштовну реабілітацію та лікування, відпустку зі збереженням виплат для відновлення здоров’я у звязку із хворобою.

Загалом військовим надається право на такі медичні послуги:

у зв’язку з хворобою військовослужбовцю надається відпустка для лікування із збереженням грошового та матеріального забезпечення на підставі висновку військово-лікарської комісії. Тривалість такої відпустки залежить від характеру захворювання;

безоплатна для учасників бойових дій психологічна, медико-психологічна реабілітація, грошова допомога на оздоровлення;

охорона здоров’я та медична допомога;

одноразова грошова допомога у разі інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності.

У повідомленні зазначається, що військові ще мають право на юридичну допомогу. Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, тобто на допомогу в складанні процесуальних документів (позовних заяв) та представництво їхніх інтересів у суді.

Також до пільг додається ще одна — пільга на оздоровлення дітей. Дітям військовослужбовців за місцем проживання їх сімей у першочерговому порядку надаються місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності.

Діти військовослужбовців, які загинули під час бойових дій під час воєнного стану зможуть виїжджати за кордон на оздоровлення та відпочинок за наявності згоди Нацсоцслужби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про пільги, які надаються на оплату комунальних послуг військовим.