путін і МЗС рф зробили "грізні" заяви після атаки дронів на Москву

Російське МЗС і президент путін погрожують вжити заходів у відповідь після атаки нібито українських дронів по Москві

У росії відреагували на атаку дронів по Москві. У МЗС країни знову почали погрожувати "найжорсткішими заходами", а володимир путін взагалі заявив, що "не ми почали цю війну".

Офіційна заява опублікована на сайті МЗС росії. Нагадаємо, що вранці 30 травня над Москвою помітили одразу кілька невідомих БПЛА.

У російському МЗС заявили, що всього дронів було вісім, і вони були літакового типу. У той час, як ЗМІ повідомляли про 32 БПЛА. Усі невідомі дрони нібито були запущені "неонацистським київським режимом", але засоби ППО та РЕБ нібито всі їх збили.

Також у міністерстві додали, що частина дронів, які втратили управління, впали на багатоповерхові житлові будинки у кількох районах Москви. Слідчі вже порушили кримінальну справу, але за якою статтею не уточнювалося. У МЗС росії пообіцяли знайти винних і пригрозили Україні "заходами у відповідь", хоча в ОП відкинули свою причетність до атаки.

"Ці атаки були сплановані і вчинені неонацистським київським режимом, для якого використання методів актів терору стало зловісною практикою. Його представники давно і відкрито закликали завдати по Москві "удари відплати"…. Російська сторона залишає за собою право вжити найжорсткіших заходів у відповідь на терористичні" атаки київського режиму", — сказано у заяві МЗС.

Також ситуацію прокоментував російський президент володимир путін. За його словами, війну в Україні розпочала не росія, а конкуренція після розпаду СРСР між країнами була неминуча, але в росії сподівалися, що Україна "піде цивілізованим чином". Начебто атака України на Москву провокує окупантів "на дзеркальні дії".

Що ще заявив путін з цього приводу:

Система ППО Москви спрацювала штатно, задовільно, хоча є над чим працювати;

Україна намагається залякати громадян росії – це ознака терористичної діяльності;

Ось тепер дійшли до ударів безпілотників, це шлях залякування;

Громадяни України наразі не мають слова, бо там розв’язаний справжній терор;

Не ми розв’язали цю війну;

Територію, яку називають Україною, контролювали люди, керовані Заходом;

Конкуренція між росією та Україною після розпаду СРСР була неминуча, але передбачалося, що вона піде цивілізованим чином;

2014-го Захід здійснив держпереворот в Україні і став знищувати всіх, хто міг вибудувати нормальні відносини з росією;

З самого початку, з першого кроку Україна назвала себе нейтральною державою, але поступово стала на шлях НАТО, який ворожий до росії;

НАТО обдурив росію, обіцяючи не розширюватися на схід, до того ж намагався притягнути до себе Україну;

ЗС росії завдають ударів по території України, але високоточною зброєю та по військових об’єктах;

росія завдала удару по штабу військової розвідки України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Офісі президента спростували причетність України до атаки на Москву. Михайло Подоляк нагадав, що світ живе в епоху штучного інтелекту і припустив, що дрони збунтувалися і не захотіли бомбардувати українські міста.