"Обрав позивний "Лелека", бо вони повертаються додому": у боях за Бахмут загинув журналіст

Воїнові було лише 33 роки

У тяжких боях за Бахмут загинув український журналіст, перший головний редактор інтернет-видання "Сихів Медіа" Віктор Петров. Українському воїну було лише 33 роки.

Захисник воював у лавах 54-ї окремої механізованої бригади імені Гетьмана Івана Мазепи у східному напрямку. Про це повідомляють на сайті Національної спілки журналістів України.

"Віктор у 2016-2019 був першим редактором інтернет-видання "Сихів Медіа". Потім займався відеозйомкою – знімав документальні фільми, відеосюжети, комерційні відеокліпи, разом із журналісткою Галою Козютинською створив креативну студію зйомки та монтажу, а в останній рік – креативну Довгий час Віктор був членом правління громадської організації "Інститут громадських ініціатив", — розповіла НСЖУ головний редактор "Сихів Медіа" Каріна Роханська.

Також Віктор заснував WHAT IF creative studio та Креативну школу What If. Був ініціатором багатьох проектів. А наприкінці 2022 року чоловік був мобілізований і подався захищати свою країну від російських окупантів.

"Він обрав собі позивний Лелека, говорив, тому що вони завжди повертаються додому, а я йому послала маленького лелеку, як оберіг, який колись купувала в Страсбурзі, це символ Ельзасу", — сказала мама Віктора Ірена Петрова.

За її словами, син не міг залишатися осторонь, коли треба було діяти, тому подався боротися із загарбниками. Жінка також згадує, яким Віктор був за життя:

"Не їв м’яса, бо жалів усе живе, здавав кров онкохворим дітям, завжди допомагав усім друзям, жив наповненим життям... Писав щодня: мамулечко, я тебе так люблю, тримайтеся з татом, все буде добре, вже зовсім скоро!! Йому навіки 33, пам’ятайте, яку ціну платить Україна за свободу!".

