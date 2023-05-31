Повістку отримає ще одна категорія: кого можуть "запросити" у військкомат у червні

Чоловіки, які мають право на відстрочку за інвалідністю або сімейними обставинами, можуть бути призвані до армії виключно за власним бажанням

В Україні триває загальна мобілізація, а у зв’язку зі зниженням граничного призовного віку повістки може отримати більша кількість українців.

"Телеграф" розповідає, хто може отримати повістку у червні.

Зазначимо, в умовах повномасштабної війни, мобілізувати можуть навіть чоловіків без бойового досвіду.

Повістку можуть отримати такі категорії:

придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час військового стану чоловіка віком від 27 до 60 років без досвіду військової служби;

придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час військового стану чоловіка з досвідом військової служби віком від 18 до 60 років;

зняті та виключені з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років, визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров’я під час воєнного стану рішенням ВВК, які не чинили тяжкого злочину.

При цьому чоловіки, які мають право на відстрочку за інвалідністю або сімейними обставинами, можуть бути призвані до армії виключно за власним бажанням.

Водночас, оскільки 30 травня Верховна Рада знизила граничний вік перебування громадян на військовому обліку з 27 до 25 років, тепер можлива мобілізація українців, які не проходили термінової служби та військової кафедри, вже з 25 років, а не з 27 років, як це було раніше. Таким чином, ймовірно, роздача повісток стане ще масштабнішою.

Раніше "Телеграф" публікував роз’яснення юриста, які способи вручення повісток відповідають законодавству — їх лише два.