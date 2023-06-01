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Оздоровчі для ЗСУ: хто з бійців може розраховувати на виплати і від чого залежатиме сума

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Військові можуть отримати ще одні виплати
Військові можуть отримати ще одні виплати. Фото Генштаб ЗСУ

Лише двом категоріям військових передбачені оздоровчі

За деяких обставин українські військові мають право на виплату бойових у розмірі 30 і 100 тисяч гривень за період лікарняного, але тепер країною передбачено для бійців ще одні виплати — оздоровчі.

Як повідомляє юристка Тетяна Козян, існує 2 обставини, за яких призначається виплата.

У повідомленні вказується, що виплата допомоги на оздоровлення здійснюватиметься військовослужбовцям, які звільнені з військової служби та мали право на подібну виплату, котру вони не отримали упродовж року. Юристка наголошує, що підставою виплати є наказ командира частини, згідно з яким військовослужбовець виключається зі списків особового складу. В цьому ж наказі вказується про виплату.

Окрім того, така допомога щороку передбачена військовим, які зараз служать. Вона може бути як із вибуттям у відпустку, так і без вибуття і для її нарахування потрібно написати відповідний рапорт.

Оздоровчі можуть отримати ті бійці, котрі здобули право на щорічну основну відпустку. У такому разі допомога на оздоровлення дорівнює місячному грошовому забезпеченню. Така допомога зазвичай має місце тоді, коли військовий вибуває у основну (щорічну) відпустку або використовує її другу частину. Вона виплачується на підставі наказу командира, в якому він вказує всю суму цієї допомоги.

У разі, якщо військовий вирішує не йти на відпочинок, коли має на нього право, то він пише рапорт на виплату оздоровчих без вибуття у відпустку.

Є випадки, коли виплата на оздоровлення не нараховується і це стосується тих військових, які були призвані з бюджетних організацій. Тобто, не отримали виплату за попереднім місцем роботи.

Нижче наведені фактори, які впливають на розмір оздоровчих:

  • посадовий оклад;
  • надбавки, пов’язані з вислугою років;
  • оклад за званням;
  • щомісячні види додаткового забезпечення, які військовий отримує у відповідності до своєї посади.

"Рапорт на виплату оздоровчих складається у двох примірниках. Один подається командиру. Один з примірників ви залишаєте собі після того, як на ньому була зазначена дата реєстрації рапорту та підпис уповноваженої особи, котра його прийняла." — мовиться у публікації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про гроші та пільги, на які можуть розраховувати українські бійці добровольці.

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#Військові #Виплати #ЗСУ