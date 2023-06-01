Оздоровчі для ЗСУ: хто з бійців може розраховувати на виплати і від чого залежатиме сума

Лише двом категоріям військових передбачені оздоровчі

За деяких обставин українські військові мають право на виплату бойових у розмірі 30 і 100 тисяч гривень за період лікарняного, але тепер країною передбачено для бійців ще одні виплати — оздоровчі.

Як повідомляє юристка Тетяна Козян, існує 2 обставини, за яких призначається виплата.

У повідомленні вказується, що виплата допомоги на оздоровлення здійснюватиметься військовослужбовцям, які звільнені з військової служби та мали право на подібну виплату, котру вони не отримали упродовж року. Юристка наголошує, що підставою виплати є наказ командира частини, згідно з яким військовослужбовець виключається зі списків особового складу. В цьому ж наказі вказується про виплату.

Окрім того, така допомога щороку передбачена військовим, які зараз служать. Вона може бути як із вибуттям у відпустку, так і без вибуття і для її нарахування потрібно написати відповідний рапорт.

Оздоровчі можуть отримати ті бійці, котрі здобули право на щорічну основну відпустку. У такому разі допомога на оздоровлення дорівнює місячному грошовому забезпеченню. Така допомога зазвичай має місце тоді, коли військовий вибуває у основну (щорічну) відпустку або використовує її другу частину. Вона виплачується на підставі наказу командира, в якому він вказує всю суму цієї допомоги.

У разі, якщо військовий вирішує не йти на відпочинок, коли має на нього право, то він пише рапорт на виплату оздоровчих без вибуття у відпустку.

Є випадки, коли виплата на оздоровлення не нараховується і це стосується тих військових, які були призвані з бюджетних організацій. Тобто, не отримали виплату за попереднім місцем роботи.

Нижче наведені фактори, які впливають на розмір оздоровчих:

посадовий оклад;

надбавки, пов’язані з вислугою років;

оклад за званням;

щомісячні види додаткового забезпечення, які військовий отримує у відповідності до своєї посади.

"Рапорт на виплату оздоровчих складається у двох примірниках. Один подається командиру. Один з примірників ви залишаєте собі після того, як на ньому була зазначена дата реєстрації рапорту та підпис уповноваженої особи, котра його прийняла." — мовиться у публікації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про гроші та пільги, на які можуть розраховувати українські бійці добровольці.