Російський флот ґрунтовно порідшав: скільки кораблів втратила рф з моменту вторгнення (інфографіка)

Чорноморський флот росії втратив майже більше двох десятків кораблів

Корабель "Іван Хурс" Чорноморського флоту росії справді був пошкоджений українськими морськими дронами. Крім того, з ладу виведено фрегат "Ессен".

Інфографікою зі знищених російських кораблів поділилася АрміяІнформ. Усього з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України пошкодили або знищили 22 кораблі Чорноморського флоту росії.

"Найкрупнішою рибою", яка очолює цей список, безумовно став крейсер "Москва". Затоплення колишнього флагмана Чорноморського флоту рф шокувало росіян і вони тривалий час намагалися приховати це.

До речі, пошкодження корабля "Іван Хурс" росіяни також намагалися приховати. Вони навіть публікували відео його проходження у Чорному морі нібито "без ушкоджень та крену", але після з’ясувалося, що цим кадрам кілька років. Також у мережі з’явився момент удару морського дрона по "Івану Хурсу".

Загалом за майже півтора роки війни росія втратила 17 бойових судів, а ще чотири виведені з ладу на тривалий термін. Також один корабель було виведено з ладу на 10 діб – це фрегат "Ессен". Через що Чорноморський флот був змушений триматися в Чорному морі подалі від українського узбережжя, щоби не ризикувати іншими суднами.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росія втратила підводний човен і крейсера "Петро Великий". В росії не вистачає грошей на ремонт та обслуговування кораблів.