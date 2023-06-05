Врятував життя побратиму і загинув наступного дня: українці просять дати воїну звання Героя посмертно

У бійця залишилося дві доньки: семирічна Оля та десятирічна Діана

У ході повномасштабної війни в Україні загинув військовослужбовець із Волині Сергій Шинкарук. Чоловік відзначився по-справжньому героїчним вчинком, коли врятував життя свого пораненого побратима. Дружина загиблого захисника опубліковала петицію про присвоєння йому звання Героя України посмертно, яка зараз активно збирає підписи.

Військовий загинув у вересні 2022 через атаку ворожого дрона. Йому було лише 34 роки. Наразі його дружина домагається, щоб захиснику надали звання Героя. Її петиція зібрала вже понад 3 тисячі підписів із необхідних 25 тисяч. Про це повідомляється в сюжеті "Суспільне. Луцьк".

"Як би важко йому не було, він мені казав, що все добре. І від командира і від хлопців я чула, що він не боявся йти в бій. Їх бомбили, побратима поранило, і він надав першу медичну допомогу так, що той втратив дуже мало крові. дуже мало крові, врятував йому життя», – каже вдова.

Дружина Сергія Шинкарука Іванна. Фото — Суспільне

Що відомо про Сергія Шинкарука

Мати загиблого воїна Галина Шинкарук розповіла, що її син 24 лютого 2022 року, у свій день народження, вступив до тероборони Копачівської громади. Там він прослужив до червня, а потім пройшов півторамісячне навчання та вирушив на передову у складі 79-ї десантно-штурмової бригади. Там він був навідником протитанкового взводу.

"Я думаю, що мій син заслуговує на звання Героя, оскільки віддав молоде життя за нас усіх, за маленьких дочок", — підкреслила Галина.

Мати загиблого воїна Галина. Фото — Суспільне

Дружина Сергія Шинкарука розповіла, що до початку повномасштабної війни їхня родина оселилася в Олександрівці. Там вони почали робити ремонт та літню кухню. Її чоловік водночас їздив працювати до Польщі, а його маленькі доньки 7 та 11 років завжди з нетерпінням чекали, коли він повернеться.

Дівчатка кажуть, що дуже нудьгують за батьком і в їхніх спогадах він назавжди залишиться люблячим та добрим.

Старший брат загиблого бійця зараз також захищає Україну на фронті. Він служить у іншому підрозділі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув пасинок української телеведучої та актриси Валентини Хамайко. Через місяць йому мало виповнитися 22 роки.