Чи готувалася Україна до війни і хто за це відповідає: українці озвучили свою думку (інфографіка)

Відповідальність за підготовку України до війни несуть не військові, а президент країни

Українці вважають, що українська влада готувалась до війни, але недостатньо, щоб ефективно відбити атаку ворога. Найбільша відповідальність за це лежить на главі держави Володимирі Зеленському.

Про це сказано в опитуванні, проведеному Центром Разумкова, передає ZN.UA. Згідно з отриманими даними, лише невеликий відсоток українців вважає, що влада зробила все можливе для того, щоб підготуватися до війни.

Так, більшість опитаних громадян, а саме 42,4% вважають, що влада країни могла краще підготуватися до повномасштабного вторгнення росіян. Ще 31,2% респондентів взагалі заявили, що влада України абсолютно не готувалася до війни, і лише 12,8% впевнені, що уряд максимально підготувався до вторгнення. Не змогли дати чіткої відповіді на це запитання 13,6% громадян.

Абсолютна більшість українців, а саме 42,2%, впевнені, що відповідальність за стан підготовки до війни несе глава держави Володимир Зеленський. Відповідальність Міноборони ЗСУ визнають лише 19,3% опитаних, а Генштабу ЗСУ ще менше — 9,3% громадян. Також українці вважають, що відповідальними за підготовку до війни були нардепи і Верховна Рада та Кабмін — по 5,8% та 1,9% відповідно. Ще 4,2% українців не змогли обрати відповідальних із цього списку та назвали інші пропозиції, а 17,1% опитаних і зовсім не змогло визначитися з відповіддю.

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