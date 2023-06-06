Виплати бійцям після війни: за яких обставин чекати на нарахування додткових коштів

Після війни бійцям Україна виплачуватиме деякі гроші з різних обставин

В Україні військові отримають фінансові виплати та компенсації після звільнення з служби, однак тепер бійці можуть розраховувати на додаткові гроші вже після закінчення війни.

Як повідомляє Верховна Рада України, сума виплат залежатиме від посади, на якій був військовий.

Згідно з законом, "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", виплата стосуватиметься навіть військових строкової служби.

У сайті ВР роз'яснюється, що у разі звільнення військового від служби за станом здоров'я, то він має право на одноразову виплату у 50% свого грошового забезпечення.

До того ж, є ще шість осіб, яким держава нараховуватиме виплату за таких обставин:

звільнення з військової служби за віком;

у разі скорочення штату або проведення організаційних заходів;

закінчення строку контракту;

безпосереднє підпорядкування близькій особі;

систематичне невиконання умов контракту командуванням;

з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину віком до 18 років.

Додається, що офіцерам, які проходять кадрову військову службу та звільняються з неї за власним бажанням, через сімейні обставини або з інших поважних причин, можуть назначити одноразову грошову виплату у розмірі 25% від місячної зарплати. Для цього потрібно мати не менш ніж 10 календарних років вислуги перед державою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про одноразову грошову допомогу військовим, якщо ті мають інвалідність або постраждали внаслідок війни.