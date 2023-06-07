Коли сталось найстрашніше: сім'ям загиблих військових нарахують велику суму виплати

Сім'ям, які втратили військовослужбовців, надається велика сума виплати

Родини загиблих ветеранів можуть розраховувати на 14 різних пільг, однак тепер їм ще нарахують 15 мільйонів гривень у разі смерті військового.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, виплата розподіляється рівними частинками на всіх членів сім'ї першого ступеня спорідненості.

У постанові роз'яснюється в подробицях хто матиме право на 15 мільйонів гривень, а саме:

батьки

один з подружжя, який не одружився вдруге

діти, які не досягли повноліття

діти, старші 18 років, якщо вони або інваліди дитинства, або здобули інвалідність до досягнення ними повноліття

утриманці загиблого.

У разі, якщо хтось із членів родини відмовляється від виплати або не звернувся за нею протягом трьох років, то їхня частка розподіляється між іншими, хто має право на цю компенсацію.

Однак, не виплачується ця допомога громадянам Росії та Білорусі, а також тим, хто постійно проживає на територіях цих країн. Також компенсацію не сплатять засудженим за державну зраду, колабораційну діяльність або пособництво державі-агресору.

Тобто, отримати 15 мільйонів можуть громадяни України та іноземці.

Щоб отримати виплату родині загиблого військового потрібно звернутись до військової частини з проханням надати:

витяг з наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу у зв’язку із загибеллю;

документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового;

витяг з особової справи про склад сім'ї загиблого;

грошовий атестат з інформацією про розмір виплаченої на дату загибелі військовослужбовця додаткової винагороди.

Після отримання цих документів члени сім'ї мають звернутися до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки незалежно від місця реєстрації. Там подають заяву про призначення виплати і документи, які підтверджують загибель військового та обставини, особу члена родини, яка претендує на виплату, та її родинні зв’язки із загиблим.

В свою чергу районний територіальний центр комплектування відправляє документи на перевірку в обласний військкомат, а останній — до Міноборони. Там документи опрацьовують відповідні підрозділи і подають на розгляд спеціальній комісії, яка протягом місяця приймає рішення про призначення виплат.

Районний військкомат має про це рішення повідомити заявників. Гроші мають перерахувати спочатку на рахунок командування Сухопутних військ, а уже звідти — на рахунки членів сім'ї загиблого.

У разі не нарахування Мінобороною 15 мільйонів відмову можна оскаржити в суді.

Додається, що про загибель бійця повинні сповістити військкомат або військова частина, а також віддати свідоцтво про смерть.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про виплату військовим за найм житла. Розмір компенсації залежатиме від кількості членів в родині і фактичного місця проживання.