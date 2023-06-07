"Це помітять усі": Данілов відповів росіянам щодо контрнаступу ЗСУ

Російські пропагандисти, ймовірно, дуже бояться контрнаступу ЗСУ та видають за нього локальні успіхи ЗСУ на фронті

Незважаючи на те, що Володимир Зеленський заявляв, що Україна вже готова до контрнаступу, він ще не почався. Але його початок стане очевидним для всіх.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю Reuters. Тим самим він спростував заяву російських пропагандистів про те, що нібито ЗСУ вже пішли у контрнаступ.

"Все це неправда. Коли все це почнеться, це вирішать наші військові. Коли ми почнемо контрнаступ, всі про це дізнаються, всі це побачать", — зазначив секретар РНБО.

Російська сторона, у тому числі офіційні особи та пропагандисти, помилково прийняли локальні успіхи ЗСУ на фронті за початок більшої операції. А за словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, українські війська в Бахмуті просунулися від 200 до 1100 метрів минулої доби.

Також Данілов заявив, що російські війська спеціально підірвали в ніч на 6 червня Каховську ГЕС, сподіваючись зупинити перехід українських військ через Дніпро. Він також додав, що тепер Україна може зіткнутися з тиском та підштовхуванням до мирних переговорів, але доти, доки російська армія не вийде за межі нашої країни, переговорів не буде

"У них (росії — Ред.) був військовий компонент. Це був план номер один. Вони вірили, що ми просуватимемося в цьому напрямку. Їхні дії не призведуть до тих наслідків, до яких вони хотіли б, щоб вони привели", - сказав секретар РНБО.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Офісі Президента розповіли, як підрив Каховської ГЕС позначиться на контрнаступі. Швидше за все, доведеться вносити певні корективи до планів.