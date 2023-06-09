Покарання може бути різним: що загрожує за незаконний виїзд з України

Покарання залежить від обставин незаконного виїзду

Війна з російськими окупантами триває, як і дія заборони на виїзд з України чоловіків віком 18-60 років, хоча деякі категорії все ж таки можуть це зробити. Проте тим, хто незаконно перетинає кордон, загрожує покарання, яке може бути різним.

Про це розповів юрист Владислав Юрчак, пише "24 Канал".

Він пояснив, що дуже важливо, як саме військовозобов’язаний виїхав за межі України.

Адміністративна відповідальність за перетин або спробу перетину кордону у будь-який спосіб поза пунктами пропуску, або у пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або з використанням підробленого документа тягне за собою штраф від 3400 до 8500 гривень або адміністративний арешт до 15 діб з конфіскацією знарядь та коштів скоєння правопорушення.

Якщо військовозобов’язаний виїхав на підставі підробленого документа, його дії додатково кваліфікуватимуться:

як підробка документа – загрожує до 17 тисяч гривень чи обмеження волі до 3 років;

як використання наперед підробленого документа – до 850 гривень або арешт до 6 місяців, або обмеження волі до двох років.

Крім того, трапляються випадки, коли українці виїжджають за кордон, як волонтери чи представники творчих професій і не повертаються. І тут відповідальності не передбачено.

"У разі, якщо людина перетнула кордон як волонтер, водій, спортсмен, артист і так далі, то у разі її неповернення до України у відведений час немає жодної відповідальності за такі дії", — пояснив юрист.

Раніше "Телеграф" розповідав, що через випадки зловживань системою "Шлях", яка дозволяла військовозобов’язаним українцям тимчасово залишати територію України, прикордонники посилили правила виїзду.