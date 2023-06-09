На них є запит: яку категорію чоловіків можуть мобілізувати цього літа

Планові завдання щодо мобілізації для регіонів визначаються Генеральним штабом України

В Україні триває загальна мобілізація та діє воєнний стан, а отже чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку. Насамперед можуть бути закликані категорії військовозобов’язаних, на які є зараз запит.

Про це розповів начальник Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Володимир Арап, пише Armyinform.

За його словами, планові завдання щодо мобілізації для регіонів визначаються Генеральним штабом України. Територіальні центри комплектування та соціальної допомоги своєю чергою направляють необхідну кількість військовозобов’язаних до певних військових навчальних центрів та закладів.

Далі представники цих установ проводять аналіз та вивчення морально-ділових якостей кожного військовозобов’язаного з метою його подальшої профільної підготовки.

Володимир Арап наголосив, що зараз є запит на чоловіків, які на високому рівні володіють англійською, німецькою та французькою мовами. Такі фахівці необхідні для співпраці із закордонними інструкторами, які проводять навчання для українських воїнів.

У тому числі начальник Харківського ТЦК та СП зазначив, що військовозобов’язаних не відправляють до зони бойових дій без професійної підготовки.

"Це категорично заборонено Генеральним штабом. Навіть та людина, яка проходила військову службу раніше, спочатку спрямовується до загальновійськових полігонів, навчальних центрів або на курси підвищення кваліфікації. Розподіл з військових частин та установ відбувається після місячної або півторамісячної підготовки", — сказав Арап.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в якому разі чоловікам, які ігнорують повістки та не приходять до військкомату, загрожує кримінальна відповідальність.